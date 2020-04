Kleine Wildschweine in Bonn : Frischlinge im Waldau-Gehege bleiben vorerst alleine

Venusberg Der Schweinenachwuchs auf der Waldau soll erst nach Ende der Corona-Krise besichtigt werden. Die Verwaltung will eine Massenansammlung verhindern, sonnst droht die Sperrung.

Das Gedränge am Wildschweinzaun ist in der Frischlingszeit üblicherweise enorm, aber genau darauf soll man dieser Tage verzichten. „Angesichts der aktuellen Corona-Lage ist es nicht in unserem Interesse, dass sich die Menschen vor dem Gehege knubbeln“, heißt es beim Presseamt. Die Abstandsregeln könnten dann nicht eingehalten werden. Deshalb sind die Futterspender derzeit nicht gefüllt.

Auch wenn die Stadt eine mögliche Sperrung der Waldau nicht formuliert hat, liegt diese Option in der Luft, seit die Altstadt dicht ist. Daraus sollten die Bonner lernen und die Ostertage lieber daheim verbringen oder zumindest die Hotspots, zu denen die Tiergehege zählen, meiden. Die Frischlinge sind auch in einem Monat noch niedlich, und vielleicht gibt es dann auch noch neue. Der Wald gewinnt in Corona-Zeiten an Attraktivität. Das haben Experten der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) vor allem in stadtnahen Waldgebieten festgestellt.