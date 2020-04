Offenbar Vandalismus : Feuerwehr muss Altpapiercontainer am Mehlemer Friedhof löschen

Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Zu einem Brand in Altpapiercontainern am Mehlemer Friedhof an der Ecke Antoniterstraße/Domhofstraße musste am späten Karfreitag die Bonner Feuerwehr ausrücken.



Brenndende Altpapiercontainern am Mehlemer Friedhof haben am Karfreitag gegen 23 Uhr die Bonner Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zwei Fahrzeuge waren mit der entsprechenden Besatzung im Einsatz, bestätigte am Samstag die Leitstelle der Feuerwehr auf GA-Anfrage.

Ursache dürfte Vandalismus beziehungsweise Brandstiftung gewesen sein. Die Leitstelle der Polizei hatte allerdings auch am Samstagmittag noch keine Kenntnis von dem Brand.

Viele Passanten und Friedhofsbesucher waren bestürzt über ein Bild der Verwüstung, das sich gerade an den Osterfeiertagen an dem viel genutzten Standort für Altglas- und Altpapiercontainert bietet.

Um den Brand löschen zu könnten, hatten nämlich offensichtlich die Feuerwehrleute einen Altpapiercontainer aufbrechen müssen und der teils verkohlte Inhalt verteilte sich auf der Fläche Containerstation.