Fotofahndung der Bonner Polizei : Verdächtiger nach Diebstahl an Geldautomat identifiziert

Bonn Eine 72-jährige Bonnerin ist beim Geldabheben um 800 Euro bestohlen worden. Die Polizei hatte mit Fotos nach dem Verdächtigen gesucht. Nun konnte er identifiziert werden.

Mit mehreren Fotos hat die Bonner Polizei nach einem Mann gesucht, der am 25. Februar 800 Euro aus einem Geldautomat gestohlen haben soll. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, konnte der Verdächtige zwischenzeitlich identifiziert werden.

Eine 72 Jahre alte Bankkundin hatte an dem Tag versucht, Geld aus einem der Bankautomaten in einer Filiale in der Bonner Innenstadt abzuheben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weil sie dachte, der Automat habe eine Fehlfunktion,unterbrach sie den Abhebevorgang und ging zu einem anderen Automaten.