Straßen in der Altstadt gesperrt : Stadt Bonn sperrt ab Mittwoch die Kirschblüte für Besucher

Straßen in der Altstadt gesperrt

Bonn Da sich zu viele Menschen nicht an die Appelle der Stadt gehalten haben und sich die Kirschblüte in der Bonner Altstadt angeschaut haben, sperrt die Stadt die Zufahrtsstraßen ab Mittwochmittag ab.

Seit dem Ende der vergangenen Woche haben viele Menschen die Bonner Altstadt besucht - trotz der Appelle, das Kontaktverbot und den Mindestabstand einzuhalten. Jetzt zieht die Stadt Konsequenzen. „Ich bedauere sehr, dass es so weit kommen muss“, sagt Oberbürgermeister Ashok Sridharan. „Ich hatte sehr gehofft, dass unsere Appelle bei den Menschen ankommen. Leider hat sich seit Beginn der Kirschblüte Ende vergangener Woche gezeigt, dass die Anziehungskraft dieses Naturschauspiels größer ist als die Bereitschaft, das Kontaktverbot zu befolgen und Abstand zu halten. Daher müssen wir im Sinne des Infektionsschutzes handeln.“

An acht Stellen im Bereich von Heerstraße, Breite Straße, Köln- und Maxstraße wird die Stadt Absperrbaken aufstellen. Mitarbeiter der Stadt werden ab Mittwoch täglich bis zum Ende der Kirschblüte den Zugang kontrollieren. Die Bewohner der Straßen, deren Besucher sowie Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen können die Absperrungen passieren.

Bereits am Dienstagnachmittag ist das Ordnungsamt mit Fahrzeugen unterwegs und fordert per Lautsprecherdurchsagen die Besucher auf, die Altstadt zu verlassen und dabei ausreichend Abstand zu halten. Stadtordnungsdienst und Polizei werden schon am Dienstag ihre Präsenz erhöhen.