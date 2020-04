Suche mit Hubschrauber : Autofahrer flieht nach Unfall auf A565 bei Bonn

Bonn-Poppelsdorf Ein Autofahrer ist am späten Montagabend nach einem Unfall auf der A565 bei Bonn-Poppelsdorf von der Unfallstelle geflohen. Die Polizei setzte bei der Suche, die bis in die Nacht andauerte, auch einen Hubschrauber ein.

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am späten Montagabend und in der Nacht zu Dienstag nach einem Autofahrer gesucht, der auf der Autobahn 565 einen Unfall verursacht hat. Nach Angaben der Autobahnpolizei Köln war der Unbekannte in Richtung des Autobahnkreuzes Bonn-Nord unterwegs, als er gegen 23.30 Uhr in einer Linkskurve in Höhe Bonn-Poppelsdorf gegen die Leitplanke prallte. Weitere Unfallbeteiligte habe es nicht gegeben.