Handwerk in der Corona-Krise : Bonner Bäcker fordern geringere Steuern

Bernd Rott führt den gleichnamigen Familienbetrieb und steht der Innung in Bonn und der Region vor. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Corona-Krise stellt die Bäckereien in Bonn vor große Probleme, denn die Kundschaft bleibt aus. Bernd Rott, Obermeister der Bäcker-Innung, sieht Kredite für Betriebe jedoch kritisch. Viel wichtiger seien seiner Meinung nach schnelle Steuererleichterungen für die Betriebe.

Die aktuelle Corona-Krise stellt die Bäckereien in Bonn und der Region vor große Probleme, weil die Kundschaft ausbleibt. Laut Bernd Rott, Obermeister der Bäcker-Innung Bonn/Rhein-Sieg, spielen Sorgen vor einer möglichen Ansteckung dabei keine Rolle, sondern die falsche Annahme, die viele Menschen vertreten. „Sie denken, dass die Bäckereien geschlossen sind. Doch das ist falsch. Ganz im Gegenteil: Wir haben auf und verkaufen weiterhin unsere Waren“, macht Rott deutlich.

Rott ist Geschäftsführer der Stadtbrotbäcker Rott GmbH. Er führt mehr als 20 Filialen in Bonn und der Region. Er macht gegenüber dem General-Anzeiger deutlich, dass die Bäckereien lediglich ihre Cafés geschlossen haben – aber nicht den Verkauf. Er vermutet, dass die leeren Cafés, die zusammengestellten Stühle und Tische bei den Kunden ein falsches Bild von der behördlichen Schließung vermittelt haben. Rott schätzt, dass die Umsatzeinbußen für seinen Betrieb zwischen 25 und 40 Prozent liegen, weil er derzeit seine Cafés nicht öffnen kann. Einbußen, die viele Bäckereien deutlich zu spüren bekommen.

Belieferungen der Bäckereien sei gesichert

Während in vielen Supermärkten Mehl ausverkauft ist, versichert Bernd Rott das die Rohstoff-Lieferketten für die Bäckereien in der Region gesichert ist. „Die Belieferung klappt gut. Wir machen uns keine Sorgen, dass Zutaten Mangelwaren werden könnten“, so der Obermeister.