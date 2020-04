Bonner Polizei fasst dreisten Dieb : 47-Jähriger bestiehlt Hotel und schläft in Zimmer ein

Bonn Ein 47-Jähriger hat ein Hotel in der Bonner Innenstadt auf besonders dreiste Art und Weise bestohlen und ist danach in einem der Zimmer eingeschlafen. Der Ausflug endete auf dem Polizeipräsidium.

Auf besonders dreiste Art hat ein 47-jähriger Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Hotel in der Bonner Innenstadt bestohlen. In der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr entwendete der Mann laut Polizei Bargeld aus der Kasse an der Rezeption. Auch für ein Kreditkartenlesegerät und einen Taschenrechner schien er Verwendung zu haben und steckte die Gegenstände ein.