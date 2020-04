Kommentar zur Kirschblüte : Aufs Nötigste beschränken

Meinung Bonn Viele Anwohner werden jetzt erstmals erfahren, dass die Kirschblüte auch geräuschlos und ohne Schaulustige ins Land geht. Allerdings birgt diese Ruhe auch eine Gefahr für die vielen kleinen Geschäfte der Altstadt, findet GA-Redakteur Rüdiger Franz.

Solche Szenen hat man zuletzt in den Altstädten von Prizren, Kundus oder Belfast erleben können: Checkpoints, an denen Uniformierte nach Ausweisen fragen und nur jenen passieren lassen, der ein berechtigtes Anliegen hat. Praktisch über Nacht gibt es das auch in der Bonner Nordstadt, auch wenn hier glücklicherweise kein Bürgerkrieg, sondern „nur“ ein grassierendes Virus und ein populäres Naturschauspiel die Anlässe zu der drastischen Maßnahme bieten.