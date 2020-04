Kommunalwahl 2020 : FDP-Spitze in Bonn spricht sich für OB-Kandidaten aus

Bonn Der Kreisvorstand der FDP hat sich nach GA-Informationen für einen eigenen Kandidaten ausgesprochen. Über Personen wurde aber noch nicht debattiert. Parteivorsitzende Müller-Rech spricht von einem Stimmungsbild, über das die Basis Ende Mai entscheiden soll.

Mitgliederversammlung voraussichtlich am 30. Mai

Offiziell will sich Parteivorsitzende Franziska Müller-Rech nicht zu der Diskussion in der jüngsten Kreisvorstandssitzung äußern, die als Videokonferenz stattgefunden hat. Sie stellt das Ergebnis im Gespräch mit dem GA als ein „Stimmungsbild“ dar, das auf der Mitgliederversammlung voraussichtlich am 30. Mai zur Diskussion gestellt werden solle. „Mir ist wichtig zu betonen, dass die Basis über diese Frage entscheiden wird“, sagte sie. Sie fühle sich verpflichtet alles zu tun, was der Partei diene. „Ich hoffe, dass wir Ende Mai unsere Versammlung überhaupt abhalten können,“ sagte sie, schließlich gehörten einige Mitglieder aufgrund ihres Alters der Corona-Risikogruppe an. Zudem müsse aufgrund des Neuzuschnitts der Wahlbezirke die Aufstellung der Direktkandidaten wiederholt werden.