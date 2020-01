Kommunalwahl 2020 : Einige Bonner Wahlbezirke müssen neu eingeteilt werden

Ein Blick ins Wahlbüro der Stadt Bonn: In den Kästen verwahrt die Verwaltung eingegangene Briefwahlunterlagen der Bürger bis zur Auszählung der Stimmen. Foto: MLH/Horst Müller

Bonn Die Stadt hat die Größen der Wahlbezirke für die Kommunalwahl nach einem Urteil des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichts gerechter einzuteilen. Das wird zu Diskussionen führen.

Die Stadt Bonn hat die Wahlbezirke für die Kommunalwahl am 13. September neu einzuteilen. Der vom Kommunalwahlausschuss im Herbst beschlossene Zuschnitt ist nicht vereinbar mit einer Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 20. Dezember, die für ganz Nordrhein-Westfalen gilt, unter anderem auch für die Stadt Köln. Es ist davon auszugehen, dass die Konsequenz aus dem Urteil Bonner Kommunalpolitikern mächtig Diskussionsstoff liefern wird.

Im Kern haben sich die Verfassungsrichter mit der Frage befasst, wie weit die Zahl der wahlberechtigten Bürger in den verschiedenen Wahlbezirken, in Bonn sind es 33, voneinander abweichen darf. Sie urteilten, dass eine im Kommunalwahlgesetz genannte und bisher praktizierte 25-Prozent-Abweichung rechtlich nicht zulässig ist. In der Begründung heißt es: „Die pauschale Abweichungs-Obergrenze von 25 Prozent bezogen auf die durchschnittliche Einwohnerzahl der Wahlbezirke darf allerdings nicht ohne Weiteres angewandt werden, sondern bedarf der beschränkenden, sogenannten verfassungskonformen Auslegung.“ Jede Stimme im Gemeindegebiet müsse annähernd gleich viel Gewicht haben.