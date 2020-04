Nach Insolvenzantrag : Zukunft der Stadthalle in Bad Godesberg ist ungewiss

Zukunft der Stadthalle in Bad Godesberg ist ungewiss

Bad Godesberg Der Betreiber der Stadthalle in Bad Godesberg hat Insolvenz angemeldet. Betroffen davon sind 56 Mitarbeiter. Die vorläufige Insolvenzverwalterin macht die Corona-Pandemie mitverantwortlich dafür. Doch es gibt auch einen entscheidenden weiteren Grund.

Wie es mit der Stadthalle weitergeht, nachdem Pächter Thomas Weiermann Insolvenz angemeldet hat, steht nach wie vor in den Sternen. In den vergangenen Tagen hat sich Rechtsanwältin Nada Nasser, die zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt worden ist, ein Bild von der wirtschaftlichen Situation und den Zukunftsaussichten gemacht. „Die Stadt Bonn als Eigentümerin, mit der ich mich in enger Abstimmung befinde, muss jetzt entscheiden, wie es mit der Stadthalle weitergehen soll“, stellt Nasser fest.