Karneval im Krankenhaus : Bonner Prinzenpaar besucht Palliativstation

Bonn Prinz Richard I. und Bonna Katharina III. haben etwas Frohsinn in die Uniklinik gebracht. Darüber freute sich eine 62 Jahre alte Patientin ganz besonders.

Nach dem Besuch von Prinz Richard I. und Bonna Katharina III. sitzt Manuela S. mit strahlendem Lächeln und einer roten Kunststoffnase auf einem Stuhl im Flur der Palliativstation. Die 62-jährige Patientin der Uniklinik, die seit ihrer Jugend in Wachtberg lebt, ist sichtlich gerührt vom Besuch des Bonner Prinzenpaars. Die beiden verwandelten am Donnerstag die Station am Venusberg kurzzeitig zur Karnevalshochburg. „Der richtige Karneval findet nicht in großen Sälen statt, sondern bei solchen Ereignissen hier und auf der Straße“, sagte die Patientin dankbar und blickt auf die vielen Karnevalserinnerungen der letzten 62 Jahre zurück.