Proklamation im Hotel Maritim : Richard I. und Katharina III. erhalten Prinzenorden

Bonn Der Festausschuss Bonner Karneval hat vor 300 Gästen den neuen Prinzenorden vorgestellt. Prinz Richard I. und Bonna Katharina III. waren erstmals im Ornat zu sehen.

Beethoven strahlt. Und wie. Ihm sprühen nur so die Funken aus der wallenden Mähne. Mit seinem 24. Prinzenorden hat Andreas König vom Festausschuss Bonner Karneval ein goldstrahlendes Schmuckstück vorgelegt. Die ersten rund 300 Exemplare gingen am Dienstagabend an Vertreter aus Karneval, Politik und Verwaltung – alles Gäste beim Ordensfest im Hotel Maritim, bei dem sich Prinz Richard I. und Bonna Katharina III. erstmals in ihrem Ornat zeigten.

Wer genau hinschaut, erkennt in den Haaren des Komponisten, dessen Konterfei an das Mottoschalmotiv von Jan Künster angelehnt ist, nicht nur Strasssteine, sondern auch neun Leuchtdioden. Wer den verdeckten Taster auf der Rückseite findet, bringt sie zum Blinken. „Ich wollte bewusst keinen Schalter“, sagte König, denn die Lämpchen sollen sich von alleine wieder abschalten: Sie leuchten nämlich so hell, dass sie im Dauerzustand so manchen Jecken fast schon in Hypnose versetzen könnten.