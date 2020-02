Angriff auf Zufallsopfer : Beueler Messerattacken für Angeklagten „ein Rätsel“

Bonn Ein 22-jähriger Bonner soll im vergangenen Sommer versucht haben, zwei Männern in Beuel die Kehle durchzuschneiden. Vor dem Bonner Landgericht ließ er von seinem Anwalt verkünden, dass ihm die Angriffe ein „großes Rätsel“ seien.

Der erste Angriff ereignete sich am Abend des 3. August im Außenbereich eines Burgerrestaurants in der Friedrich-Breuer-Straße, wo ein 30-jähriger Krankenpfleger auf seine Bestellung wartete. Es sei eine Art Knistern gewesen, sagte das Opfer am Donnerstag im Zeugenstand aus, das ihm womöglich das Leben gerettet habe: „Das war mein Schutzengel“, so der Mann zum Geräusch, dass ihn dazu bewegt hatte, sich umzudrehen. Nur aufgrund dieser spontanen Bewegung habe der Angreifer ihn verfehlt und er sei mit einem rund 25 Zentimeter langen Schnitt von der Unterseite des rechten Kinns quer über die linke Wange bis in die Nähe des linken Ohrs davongekommen. „Er hätte mir sonst die Kehle aufgeschnitten“, ist sich der Krankenpfleger sicher. Der Täter habe nämlich sehr kräftig zugestoßen. Und weil er auf dem Land groß geworden sei und als Jugendlicher beim Schlachten geholfen habe, wisse er, wie schwer es sei, jemanden mit einem Messer zu verletzen, so der Zeuge. Der Mann sei ihm bereits zuvor aufgefallen, weil er immer wieder zu ihm hinübergeblickt habe. Er habe aber keineswegs bedrohlich gewirkt und so habe er geglaubt, dass der Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf den Bus warte. „Er war die Ruhe selbst“, so das Opfer, dem man die Folgen des Angriffs noch immer ansehen kann. Trotz seines Bartes ist die verheilte Narbe gut zu erkennen. Und auch unter der Haut hat die Tat Spuren hinterlassen: Er könne es sich nicht leisten, dass es ihm schlecht gehe und er habe „eine gute Fassade“, ließ der Mann das Gericht wissen. Dennoch treibe ihn die Erinnerung immer wieder in Angstzustände und er überlege auch in dieser Hinsicht Hilfe in Anspruch zu nehmen.