„Delfin 4“-Test bei 282 Bonner Kindern : Viele Bonner Kinder ohne Kita-Platz haben Sprachprobleme

Bonn Der „Delfin 4“-Test untersucht die Diagnostik, Elternarbeit und Förderung der Sprachkompetenz in Nordrhein-Westfalen bei Vierjährigen. Bei 282 Bonner Kindern hat er einen großen Nachholbedarf aufgezeigt. Besonders Kinder ohne Kita-Platz haben Sprachprobleme.

Der Sprachstand von bis September 2019 vierjährigen Bonner Kindern, die zu dem Zeitpunkt keine Kindertagesstätte (Kita) besuchten, ist weiterhin nicht befriedigend. Das zeigen die Ergebnisse des neusten „Delfin“-Feststellungsverfahrens, das 282 Bonner Kinder zwei Jahre vor ihrer Einschulung untersuchte. Das Zahlenwerk wurde am Dienstagabend dem Schulausschuss vorgelegt. Danach befasst sich der Integrationsausschuss damit.

Das von der Technischen Universität Dortmund entwickelte Instrument „Delfin 4“ ist die Abkürzung für „Diagnostik, Elternarbeit, Förderung der Sprachkompetenz in Nordrhein-Westfalen bei 4-Jährigen“. Es will auf Defizite aufmerksam machen, damit Kinder, die eine Sprachförderung benötigen, doch noch optimal auf die Schule vorbereitet werden.

26,24 Prozent der untersuchten Bonner Kinder hatten im September 2019 eine altersgemäße gute Sprachentwicklung, im Jahr davor waren es 20,82 Prozent gewesen. Bei 53,90 Prozent, also insgesamt 152 Vierjährigen, wurde 2019 jedoch ein Förderbedarf festgestellt, 2018 waren es 44,58 Prozent gewesen. Eingeschränkt wird die aktuelle Studie dadurch, dass 13,83 Prozent Kinder, etwa wegen Wegzugs, dann doch von dem Test befreit wurden oder nicht erschienen. Von letzteren wurden in 17 Fällen Bußgeldverfahren aufgrund unentschuldigter Nichtteilnahme eingeleitet. 2018 hatten sogar 29,91 Prozent der Vierjährigen ohne Kita-Betreuung nicht untersucht werden können. Der aktuelle Test bringt also relevantere Zahlen.