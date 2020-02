Verkehr in Bonn : Radweg an der B56 in Beuel soll beleuchtet werden

Radweg an der B56 in Beuel soll beleuchtet werden

Beuel Die SPD wünscht sich entlang der Strecke Laternen, die auf Bewegung reagieren und dann hell werden. Auf Wunsch der Antragsteller soll der Landesbetrieb Straßen NRW eine Lösung erarbeiten.

Der neue Radweg entlang der B 56 in Beuel soll bis zur Kreuzung Am Herrengarten beleuchtet werden. Dies fordert die SPD. Einen entsprechenden Antrag hat deren Ratsfraktion am Dienstag eingereicht. Zum ersten Mal wird das Thema im Ausschuss für Planung, Verkehr und Denkmalschutz am 11. März auf der Agenda stehen, der dann eine Empfehlung abgeben soll. Der Hauptausschuss soll acht Tage später entscheiden.