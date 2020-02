GA, Nepomuk-Stiftung und Beueler Stadtsoldaten : Mehr als 250 Jecke bei vierter Nostalgiesitzung in Bonn

Beuel Mehr als 250 Jecke lagen sich in den Armen und schunkeln zwischen den Tischreihen zu den rheinischen Krätzchen. Die vierte Nostalgiesitzung des General-Anzeigers, der Nepomuk-Stiftung und der Beueler Stadtsoldaten kam bestens an.

„Sssssch!“ Wenn der Redner auf der Bühne spricht, hat der Saal still zu sein. So still, dass man im Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten die Bierdeckel herunterfallen und das Geschirr in der kleinen Küche klirren hört. Jeder will wissen, was da vorne passiert. „Es gibt so viele Lieder über Kölle. Warum singen wir nicht über Bonn?“, fragt Willi Baukhage. Sein Bandkollege Andreas Gassewicz hält derweil sein Akkordeon fest, damit kein Ton herauskommt. Und dann stimmen die beiden von „Echt Bönnsch“ ihr Lied „Bonn am Rhing“ an. Gut, das kennen nicht alle Gäste der vierten Beueler Nostalgiesitzung. Aber dafür et Schmitze Billa in ihrer Poppelsdorfer Villa: Plötzlich liegen sich 250 Jecke in den Armen und schunkeln zwischen den Tischreihen zu den rheinischen Krätzchen.