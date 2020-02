Lärmbelästigung : Beueler Familie scheitert mit Klage gegen Deutsche Bahn

Bonn/Köln Eine Beueler Familie hat die Deutsche Bahn wegen Lärmbelästigung - auch durch den verlängerten Abschnitt der S-Bahn Linie 13 - verklagt. Das Oberlandesgericht Köln hat diesen Vorstoß endgültig zurückgewiesen.

Oberlandesgericht wies Berufung zurück

Rechtlich handele es sich bei der Verlängerung der S13 an diesem Streckenabschnitt nicht um einen Neubau, sondern um eine Änderung des bestehenden Schienenweges. Das sei dann der Fall, wenn – wie hier – die neuen Gleise parallel neben der vorhandenen Strecke auf derselben Trasse geführt werden. Dann sei die Lärmbelastung, die durch die Verlegung der neuen Gleise entstehe, mit den Einwirkungen durch den Güterverkehr und durch die S12 auf den bisherigen Gleisen einheitlich zu bewerten. Dies sei auch geschehen. So seien im Planfeststellungsverfahren einheitliche Lärmmessungen an der Strecke vorgenommen worden, um die erforderlichen aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen zu ermitteln. In diesem Zusammenhang seien auch die Einwände der Anwohner berücksichtigt worden.