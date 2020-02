Unfall bei Einsatzfahrt : Notarztwagen und Straßenbahn stoßen in Beuel zusammen

Beuel Bei einer Einsatzfahrt in Beuel ist ein Notarztwagen mit einer Straßenbahn kollidiert. Der 40-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeugs wurde dabei leicht verletzt. Für die weiteren Beteiligten ging der Unfall glimpflich aus.

Ein Notzarztwagen und eine Straßenbahn der Linie 66 sind am Montagmittag in Beuel zusammengestoßen. Der 40-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeugs wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Einsatzfahrzeug war demnach mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Beuel unterwegs, als er gegen 12.15 Uhr die Kreuzung Sankt Augustiner Straße/Königswinterer Straße überqueren wollte. Dabei fuhr er gegen die in Richtung Bonn fahrende Straßenbahn.