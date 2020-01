Plötzlich war das Wasser da : Rätsel des „Holtorfer Sees“ gelöst

Niederholtorf Als plötzlich Wassermassen auftauchten, rätselten die Bauherren in Niederholtorf. Jetzt haben sie den Grund für den „Holtorfer See“ gefunden: Offenbar hat eine unbekannte Drainageleitung das Gelände geflutet.

Private Bauherren haben den Grund für die große Wasseransammlung in den beiden vergangenen Wintern im Neubaugebiet Holtorf-Süd gefunden. Eine etwa 80 Zentimeter unter der Erdoberfläche verlaufende Drainageleitung soll 24 Stunden rund um die Uhr am Ende des Plastikrohrs Wasser ins Erdreich spülen. Dadurch steige der Grundwasserspiegel deutlich an und Wasser trete in Massen an der Erdoberfläche zutage. So bewerten jedenfalls Rainer Hilberath und Berthold Schmitz, beides Väter von Grundstückseigentümern und Bauherren, die aktuelle Sachlage an der Burghofstraße in Niederholtorf.