Naturschutz in Bonn : Helfer bauen alten Amphibienzaun im Ennert ab

Niederholtorf Natuschutzverbände reinigen den Ennert von Plastikmüll. Dazu gehört auch ein 40 Jahre alter Amphibienzaun. Im Februar beginnt nun die Laichzeit.

Die Population der Amphibien – Erdkröten, Grasfrösche, Molche – in diesem Teil des Ennert hat sich mittlerweile erholt. Abzulesen war das 2015 an zahlreichen überfahrene Kröten, was der Biologischen Station gemeldet wurde. So errichtete die vor zwei Jahren einen Zaun, der zwischen Februar und Mitte April die Tiere vor den relativ stark befahrenen Straßen schützen soll. Ohne diesen Schutz würden die Amphibien-Populationen innerhalb von wenigen Jahren wahrscheinlich wieder verschwinden.