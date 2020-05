Täter lauerten an Haltestelle : 22-Jähriger in Vilich überfallen und ausgeraubt

Die Polizei fahndet nach unbekannten Mann, die einen 22-Jährigen in Vilich überfallen haben. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Vilich-Mühldorf In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte einen jungen Mann an einer Haltestelle in Vilich überfallen und dabei leicht verletzt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.



Von Christine Bähr

In der Nacht zu Donnerstag ist ein 22-Jähriger bei einem Raub leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, stieg er gegen 1.55 Uhr an der Haltestelle Vilich-Mühldorf aus einer Bahn und lief in Richtung des kleineren Waldstückes gegenüber der Haltestelle. Hier kamen fünf Personen auf ihn zu und forderten ihn auf, seine Wertgegenstände auszuhändigen.

Als der junge Mann hierauf zunächst nicht einging, schlugen die Unbekannten auf ihn ein, sodass er zu Boden ging. Dabei verletzte er sich leicht. Die Täter entwendeten ihm laut Meldung sein Smartphone, seine Geldbörse sowie eine Musikbox. Dann liefen die unbekannten Männer in die Richtung der Haltestelle davon.