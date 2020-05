Raubzug in Beuel : Diebe nach Einbruchsversuchen auf E-Bikes festgenommen

In der Nacht zu Montag hat die Bonner Polizei zwei Einbrecher in Bonn-Beuel festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Beuel Zwei Männer haben in der Nacht zu Montag versucht, in mehrere Häuser an der Helene-Weber-Straße in Beuel einzubrechen. Die polizeibekannten Täter flüchteten auf E-Bikes - eines der Räder war als gestohlen registriert.



In der Nacht von Sonntag auf Montag hat die Bonner Polizei zwei mutmaßliche Diebe nach mehreren Einbruchsversuchen in Beuel festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, nahm ein Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Helene-Weber-Straße gegen 1.15 Uhr ungewöhnliche Geräusche wahr. Als er aus dem Fenster schaute, sah er zwei Männer, die sich auf seinem Grundstück aufhielten und dieses kurze Zeit später mit E-Bikes wieder verließen.

Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei und verfolgte die Männer selbst, heißt es von der Polizei weiter. Die beiden Männer hatten sich inzwischen Zugang zu einer Garage, ebenfalls auf der Helene-Weber-Straße, verschafft. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie mit ihren Rädern in Richtung Gartenstraße. Dort konnten sie von mehreren Polizeibeamten gestellt werden.