Ärger in Roleber vor Grundschulstart : Eltern schalten OB wegen Hygieneschutz ein

Roleber Die Grundschule „om Berg“ in Roleber kann jetzt doch mit dem Unterricht der vierten Klassen starten. Schulpflegschaft klagte über die mangelnde Ausstattung der sanitären Anlagen.

Die Vorbereitungen für den Schulstart der vierten Klassen am Donnerstag, 7. Mai, sind an der Gemeinschaftsgrundschule „om Berg“ holprig verlaufen. So schätzt jedenfalls die Schulpflegschaft die Situation in Roleber ein. „Wir mussten den Oberbürgermeister einschalten, um Bewegung in das Thema Hygiene-Ausstattung unserer Schule zu bekommen“, sagte Alexandra Friede, Vorsitzende der Schulpflegschaft, bei einem Ortstermin in Roleber.