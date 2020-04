Ende der Sanierungsarbeiten : Linie 66 hält wieder an der Haltestelle Vilich

Linie 66 hält wieder an der Haltestelle Vilich

Die Haltestelle in Vilich. Foto: Rainer Schmidt

Vilich Erst sollte sie zum Ende der Osterferien wieder öffnen, dann verzögerte sich die Wiederinbetriebnahme der Haltestelle Vilich bis kommende Woche. Nun gibt es gute Nachrichten für alle Fahrgäste der Linie 66.

Die Stadtbahnen der Linie 66 halten seit diesem Freitagnachmittag wieder an der Haltestelle Vilich. Fahrgäste können seit etwa 15 Uhr wieder in beide Richtungen ein- und aussteigen, wie die Stadtwerke Bonn (SWB) am Nachmittag mitteilen.