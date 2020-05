In Bonn-Graurheindorf : Zwölfjähriger von Jugendlichen überfallen und beraubt

Bonn Die Polizei sucht nach drei Jugendlichen, die am Dienstagnachmittag einen Zwölfjährigen in Bonn-Graurheindorf überfallen haben sollen. Sie stahlen Bargeld, das Mobiltelefon und Kopfhörer gaben sie hingegen wieder zurück.

Ein Zwölfjähriger ist am Dienstagnachmittag von drei bislang unbekannten Jugendlichen auf dem Friesenweg in Bonn-Graurheindorf überfallen und beraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Junge gegen 17.40 Uhr von den drei Jugendlichen angesprochen. Plötzlich packte ein Täter ihn am Hals, ein zweiter leerte die Taschen des Zwölfjährigen.