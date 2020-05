Bezirksvertretung Beuel : Nur zwölf Politiker nehmen an Beratungen teil

Beuel. Wegen der Corona-Auflagen wird die Bezirksvertretung Beuel für die Mai-Sitzung personell verkleinert.

„Abstimmen werden wir aber in gewohnter Fraktionsstärke. Das bedeutet, wir tun so, als ob alle 19 Politiker im Saal anwesend wären. Dadurch werden die regulären Mehrheitsverhältnisse berücksichtigt“, erklärte Beuels Bezirksbürgermeister Guido Déus (CDU). Der angedachte Livestream aus dem Rathaussaal, damit interessierte Bürger von zu Hause die Sitzung verfolgen können, kommt nicht zustande, weil sich mindestens ein Bezirksverordneter dagegen ausgesprochen hat.

Nur wenige Besucher können teilnehmen

Grundsätzlich ist die Teilnahme von Besuchern an der Sitzung möglich, jedoch wird deren Anzahl begrenzt, um die vorgeschriebenen Mindestabstände und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Bürger dürfen nicht an der Sitzung teilnehmen, wenn sie Erkältungssymptome haben, in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person gehabt haben oder sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben.