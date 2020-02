S13-Baustelle in Villich : Behelfsbrücke soll doch nicht gebaut werden

Beuel Die umstrittene Behelfsbrücke an der S13-Baustelle in Vilich soll nun doch nicht gebaut werden. Stattdessen ist ein beleuchteter Rad- und Fußweg vorgesehen.

Verkehr in Bonn : Radweg an der B56 in Beuel soll beleuchtet werden

Radweg soll beleuchtet und dauerhaft befestigt werden

Der neue Entwurf des Tiefbauamtes sieht nun einen zweieinhalb Meter breiten und beleuchteten Fuß- und Radweg vor. Der Weg soll wie folgt verlaufen: In nicht ganz 200 Metern Entfernung von der Brücke in Richtung Vilich Müldorf liegt der Ostrand eines Wiesengrundstücks. Ungefähr dort beginnt der Weg, verläuft dann entlang des Rands der Wiese zunächst in Richtung Norden, knickt dann nach links (Westen) ab und schließt an die DB-Unterführung Am Burgpark in Vilich an. Der Weg soll nach Auskunft des städtischen Presseamts beleuchtet sowie dauerhaft angelegt und befestigt werden. Auch der nicht befestigte Teil des Weges Am Burgpark soll befestigt werden. Sobald die städtische Bürgerinformation erfolgt ist, wird die Stadt der Bezirksvertretung Beuel einen entsprechenden Beschlussvorschlag unterbreiten.