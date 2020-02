Hoffen auf finanzielle Zuschüsse : Der Betreiberverein Subculture will den Skatepark in Beuel erweitern

Der Betreiberverein Subculture will den Skatepark in Beuel erweitern

Nicht nur im Sommer nutzen viele Besucher den Skatepark Bonn. In der Ramersdorfer Rheinaue nutzen Vereinsmitglieder und Besucher die derzeit 900 Quadratmeter Meter große Anlage. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Seit einem Jahr ist der Skatepark Bonn-Beuel in Betrieb. Jetzt hofft der Betreiberverein Subculture auf einen Zuschuss zur Erweiterung in zwei Bauabschnitten

Seit mehr als einem Jahr ist der Skatepark in der Ramersdorfer Rheinaue auf dem Gelände der ehemaligen Jugendverkehrsschule in Betrieb. Genauer gesagt ist der erste Bauabschnitt mit 900 Quadratmetern Fläche fertiggestellt und wird rege genutzt. Das gesamte Gelände gehört der Stadt Bonn, die es dem Verein Subculture per Überlassungsvertrag zur Nutzung zur Verfügung gestellt hat.