„B56-Kreisel hat Priorität“ : Guido Déus äußert sich im Interview zu bisheriger Amtszeit

Zur Person

Guido Déus, 1968 in Porz geboren, ist seit seinem zweiten Lebenstag in Beuel zu Hause. Nach Abitur und Fachhochschulstudium zog es ihn zur Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Dort arbeitete er bis zu seinem Einzug in den NRW-Landtag 2017. Déus wohnt in Vilich. Seit 1999 sitzt er für die CDU im Stadtrat, seit 2014 ist er Bezirksbürgermeister von Beuel. hol