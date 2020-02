15-Jähriger vor Gericht : Prozess gegen mutmaßlichen Brandstifter von Godesberg startet

Bonn An diesem Donnerstag muss sich ein Jugendlicher vor dem Bonner Jugendschöffengericht verantworten. Er gab zu, im August eine Matratze in Brand gesteckt zu haben. Über eine Hecke griff das Feuer auf eine Schreinerei über und sorgte für große Zerstörung.

Der mutmaßliche Brandstifter von Bad Godesberg muss sich an diesem Donnerstag vor dem Jugendschöffengericht in Bonn verantworten. Er wird beschuldigt, für die Zerstörung der Schreinerei Ungerathen an der Beethovenallee verantwortlich zu sein. Das Feuer hatte sich in rasender Geschwindigkeit über den Dachstuhl der Schreinerei in den Dachstuhl des Wohnhauses gefressen, so dass die Feuerwehrleute den First von Ziegeln hatten befreien müssen. „Mein Wohn- und mein angrenzendes Hobbyzimmer waren schwerstgetroffen wie nach einem Bombenangriff, mein Bad ist ebenfalls zerstört“, sagt Schreinermeister Jörg Ungerathen.