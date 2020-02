Unwetter in Bad Godesberg : Sturm lässt Schornstein am Schaumburger Hof umknicken

Der Alu-Schornstein am Schaumburger Hof ist während des Sturms umgeknickt. Foto: Ayla Jacob

PLITTERSDORF. Der Alu-Schornstein am Schaumburger Hof in Bad Godesberg hat den Sturmböen am Sonntagabend nicht Stand halten können. Die Feuerwehr rückte an. Der Einsatz stellte sich als schwieriger heraus, als gedacht.



Es war ein spektakulärer Anblick, der sich dem Betreiber der Kutscherstube im Schaumburger Hof und einigen Gästen am Sonntag um kurz vor 20 Uhr bot. Der Aluminium-Schornstein auf dem Dach des Restaurants gab unter den Sturmböen nach, „und knickte im Zeitlupentempo um“, berichtet der Betreiber.

Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert, die nach Auskunft von Sprecher Frank Frenser zunächst mit einer Drehleiter anrückte. Da es aber laut Frenser schwerer war als gedacht, den Schornstein vom Dach zu holen, wurde ein Löschfahrzeug nachgefordert. Dessen Besatzung ging kurzerhand in den Schaumburger Hof hinein. Und löste die Befestigungen von Innen. „Dann konnten wir den Schornstein außen herunterholen“, beschreibt der Sprecher.

