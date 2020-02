Brand in der Vulkanstraße : Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube in Mehlem

In Bonn-Mehlem ist eine Gartenlaube in Brand geraten. Foto: Axel Vogel

Bonn Die Feuerwehr hat am Dienstagmittag eine brennende Gartenlaube in Bonn-Mehlem gelöscht. Warum das Feuer in der Vulkanstraße ausgebrochen war, ist noch unklar.



