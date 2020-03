Basketball-Champions-League : Baskets geben sich nach Niederlage in Athen kämpferisch

Neue Instruktionen erhalten die Baskets in einer Auszeit von Trainer Will Voigt. Foto: BCL

Bonn Trotz einer guten Leistung hat es für die Telekom Baskets Bonn im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei AEK Athen nicht für einen Sieg gereicht.

Mit nahezu greifbarer Enttäuschung in den Gesichtern stellten sich Trainer Will Voigt und sein Center Alec Brown nach der 85:92-Niederlage (26:28, 24:24, 20:12, 15:28) bei AEK Athen den Medienvertretern. Ihre Mienen verrieten, dass für die Telekom Baskets Bonn im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mehr drin gewesen war. 36 Minuten spielte der klare Außenseiter auf Augenhöhe mit dem mit Stars gespickten Team der Hellenen, um das Spiel am Ende mit einigen Ballverlusten und fünf vergebenen Freiwürfen aus der Hand zu geben. „Alles, was schief gehen konnte, ist am Ende auch schiefgelaufen“, stellte Voigt resigniert fest.