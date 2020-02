Präsident Wiedlich im Interview : Abstieg der Baskets soll unbedingt vermieden werden

Bonn Die Lage der Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Bundesliga ist sportlich weiterhin angespannt. Im Interview erklärt Präsident Wolfgang Wiedlich, wie es um die Finanzen des Clubs bestellt ist und warum der Telekom Dome ein Vorteil für den Verein ist.

Wolfgang Wiedlich, geboren 1956 in Bonn, fand als Student und Jugendtrainer des SC Fortuna Bonn den Einstieg in den Bonner Basketball. Eng begleitete er die Fusionsprozesse der größten Bonner Basketball-Abteilungen - Fortuna Bonn und Godesberger TV -, die über die Zwischenstationen BG Bonn 92 und Post SV Bonn 1995 zur Gründung der Telekom Baskets Bonn führten. Drei Jahre später wurde Wiedlich zu deren Präsident gewählt. Hauptberuflich leitet Wiedlich die "Journal"-Redaktion des GA.

Wiedlich: Nach Medien-Informationen ging es in Bayreuth um 30 000 Euro und vielleicht war es angesichts der geringen Höhe auch mehr ein identitätsförderndes Projekt. In unserem Innercircle haben wir jedenfalls entschieden, dass wir die Suppe, die wir uns selbst eingebrockt haben, auch selbst auslöffeln.

Wiedlich: Ob Medien, Fans oder einzelne Stimmen im Sponsoren- oder auch im Clubkreis – alle fanden, nur die Playoffs zu erreichen und dann im Viertelfinale auszuscheiden, sei langweilig. Dabei wurde ziemlich konsequent ignoriert, dass seit 2013 mit den explodierenden Millionenetats in Bamberg und München radikal andere Wettbewerbsbedingungen herrschten. So wagte die „Baskets-Kuh“ sich aufs Eis. Es war ein kolossaler Fehler, sich davon anstecken zu lassen und die nüchterne Analyse der Verhältnisse, also unseren bewährten Kompass, zu verlassen. Am Ende muss der Ball in den Korb.