6000 jecke Fans im ausverkauften Telekom Dome : Telekom Baskets siegen beim Karnevalsspiel 112:96 gegen Gießen

Trainer William Voigt. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Der neue Trainer Will Voigt feierte mit seiner Mannschaft den ersten Erfolg in seinem zweiten Spiel mit den Bonnern. Beim 112:96 wiederholten die Baskets den Hinrundensieg (88:85) vor fünf Wochen in Gießen.

Der Boden für eine rauschende Karnevalsparty war bereitet. 6000 kostümierte Fans der Telekom Baskets Bonn waren sowieso schon in jecker Stimmung, ein Sieg ihrer Mannschaft im Heimspiel gegen die Giessen 46ers hätte die närrische Atmosphäre im ausverkauften Telekom Dome zusätzlich befeuert. Und tatsächlich. Der neue Trainer Will Voigt feierte mit seiner Mannschaft den ersten Erfolg in seinem zweiten Spiel mit den Bonnern. Beim 112:96 (35:16, 13:30, 32:20, 32:30) wiederholten die Baskets den Hinrundensieg (88:85) vor fünf Wochen in Gießen, doch was wichtiger war: Sie holten zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und begeisterten ihre Publikum geradezu. Das hatte man lange nicht mehr erlebt. In der Tabelle überholte Bonn die Hamburg Towers und liegt nun mit einem Sieg Vorsprung auf die Norddeutschen und Schlusslicht Mitteldeutscher BC auf Rang 15.

Nichts ist normal an Karneval auf dem Hardtberg. Das Spiel ist und bleibt etwas Besonderes – in Bonn sowieso, aber auch im Spielplan der Basketball-Bundesliga. Vielleicht hatten sich die Gießener auch deshalb bereit erklärt, an diesem Samstag hier aufzulaufen. Eigentlich hätte es wegen der Länderspiele keine Bundesliga-Begegnungen an diesem Wochenende geben sollen, trotzdem kamen die 46ers der Bitte der Baskets nach, tauschten zuerst das Heimrecht mit dem Gegner, um dann das Rückspiel an diesem Karnevalssamstag in Bonn zu bestreiten.

Offenbar haben die Baskets instinktiv genau das Richtige gemacht. Denn sie ließen sich von der Kulisse vom Sprungball weg zu einem grandiosen Sturmlauf treiben. Voigt hatte wohl bewusst eine kleine Aufstellung gewählt: Branden Frazier, Eugene Lawrence, Trey McKinney Jones, Ben Simons und Martin Breunig sollten gleich Tempo und Aggressivität ins Spiel bringen. Und das gelang. Nach nur wenigen Sekunden hieß bereits 6:0, weil zuerst McKinney Jones und dann Breunig ihre Attacken mit Körben und Bonuswürfen nach Fouls erfolgreich abgeschlossen hatten. Von da an überrollten sie ihren Gegner bis zur 34:13-Führung: 21 Punkte Vorsprung. Fast alles gelang in dieser Phase. Und mit ihrer Verteidigung ließen sie die 46ers überhaupt nicht zur Entfaltung kommen.

Doch mit den ersten personellen Wechseln kam allmählich Sand ins Getriebe des Basketsspiels. Und der Gegner war nicht gewillt, sich einfach so abschlachten zu lassen. Bis zur Pause kamen die Gießener, vor allem angeführt von Brandon Thomas, auf 46:48 heran. Die Hausherren erlebten einen Rückfall in alte Muster: die Verteidigung ließ nach, freie Würfe wurden nicht verwandelt. Eklatant war mal wieder, wie viele Korbleger der Bonner in dieser Phase nicht ihr Ziel fanden. Einfache Punkte, die man nicht liegen lassen sollte, vor allem nicht gegen Gießen, das kürzlich erst Bayreuth und Ludwigsburg besiegt hatte und mit entsprechendem Selbstvertrauen an den Rhein gekommen war. Auch die Dreierquote stürzte ab.

In der zweiten Halbzeit musste sich zeigen, ob das mit 13:30 verlorene zweite Viertel bei den Baskets seine psychologischen Spuren hinterlassen und sie ähnlich kleinmütig machen würde, wie es in so manchen Spielen der vergangenen Wochen war. „Es war ein völlig neues Spiel. In ähnlichen Situationen ist das Team zuletzt nicht zurückgekommen. Aber meine Spieler haben sich ins Spiel gebissen. Das war eine tolle Reaktion“, freute sich Voigt. Der überragende Mann des Abends wischte gleich mit Beginn des Schlussdurchgangs die Befürchtungen eines weiteren Einbruchs vom Tisch: Trey McKinney Jones. Der US-Amerikaner zeigte seine beste Leistung im Magenta-Dress, war am Ende mit 27 Punkten Topscorer und war hinten und vorne an fast allen wichtigen Aktionen er Bonner beteiligt. Er traf gleich zur 51:46-Führung per Dreier und legte zwei Punkte zum 51:48 nach.

Bonn setzte sich wieder ab, auch weil andere Spieler mit Macht den lauernden Angsthasen in ihnen, der zittrige Hände macht, vertrieben. Ben Simons etwa. Innerhalb weniger Sekunden setzte er zwei Dreier daneben, kam noch einmal in Ballbesitz und rang sich dazu durch, es noch einmal zu versuchen. Bäng – 73:62. Zwar blieben die Gäste dran, wobei vor allem die Distanzschützen sowie die flinken Guards Stephen Brown und Teyvon Myers den Baskets wehtaten, aber sie blieben stabil. Beim 82:76 gestalteten Alec Brown per Dreier und Jones mit Freiwürfen den Vorsprung wieder zweistellig. Von Verunsicherung war jetzt nichts mehr zu sehen.

Die Schlussphase geriet geradezu zu einem Bonner Schaulaufen. Jones durfte seine Leistung mit den Punkten zum 100:88 krönen, nachdem er zuvor den Ball geklaut hatte. Tattaaa, der alt bekannte Karnevalstusch hallte durch den Telekom Dome. 6000 verrückte Fans gerieten aus dem Häuschen und trieben den Schallpegel in den schmerzhaften Bereich. Die letzten Minuten waren geradezu spektakulär. Dunks von Jones und Breunig, Dreier Simons und dann durfte auch Nachwuchsspieler Kilian Binapfl seine Punkte machen.

Der Boden war bereitet, für die wohl ausgelassenste Karnevalsparty seit langer Zeit. Noch in der Halle ließen die Fans ihre Mannschaft hochleben, im Foyer richtete man sich auf eine ausgelassene Feier bis weiter nach Mitternacht ein.