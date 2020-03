Basketball in Bonn : Baskets verlieren Heimspiel gegen Würzburg

Basketball in Bonn

Bonn Die Telekom Baskets haben ihr Heimspiel gegen Würzburg verloren. Der Abstiegskampf der Bonner wird damit noch ein Stück härter. Doch es gab auch eine gute Nachricht.

Die Baskets mussten sich in das Spiel beißen. Bereits nach sieben Minuten lagen sie mit 17 Punkten in Rückstand: 5:22. Der Gegner, der um den Playoff-Einzug kämpft, war mit viel Selbstvertrauen angereist, macht gleich Druck und Tempo. Vor allem die Guards Cameron Wells und Skyler Bowlin sowie Power Forward Luke Fischer machten ihnen Probleme. Allerdings taten sich die Bonner auch selbst weh. Sie erarbeiteten sich freie Würfe, verwandelten sie aber nicht, oft auch nicht im zweiten oder dritten Anlauf - Nervensache. Auch Donald Sloan, in dieser Woche frisch verpflichtet, brauchte eine Anlaufzeit, zeigte dann zwar, dass er für die Baskets ein wichtiger Spieler werden kann, braucht aber wohl noch Spielpraxis.