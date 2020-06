Erste Fußball-Bundesliga : Der 1. FC Köln will schwache Bilanz gegen Augsburg aufbessern

Köln. Der 1. FC Köln hat eine schwache Bilanz gegen seinen nächsten Gegner FC Augsburg. Immerhin ist Stürmer Jhon Cordoba wieder fit.

Der Blick in die Statistiken ist ein düsterer. Sehr düster sogar. Der 1. FC Köln hat seit seinem Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga 2014 nicht einmal gegen den FC Augsburg gewinnen können. Das 1:2 im März 2012 dazugezählt, sind es sogar zehn sieglose Erstliga-Spiele bei einem Torverhältnis von 5:12. Fünf Niederlagen und fünf Remis sammelten die Kölner, die nicht einmal im Jahr ihrer Europapokal-Qualifikation 2017 einen Dreier gegen die graue Maus aus Bayern landeten. „Es ist immer schwer, in Augsburg zu spielen“, weist FC-Trainer Markus Gisdol nicht umsonst auf die besondere Atmosphäre in der WWK-Arena hin.