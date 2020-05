Trauer um „unvergesslichen Helden“ : Ehemaliger FC-Spieler Gerd Strack ist gestorben

Köln 261 Mal lief Gerd Strack für den 1. FC Köln in der Bundesliga auf, dazu kamen 39 Spiele im Europapokal. Nun ist der ehemalige Defensivspieler und zehnfache Nationalspieler im Alter von 64 Jahren gestorben.

Traurige Nachricht für den 1. FC Köln und alle Freunde des Clubs: Der Fußball-Bundesligist trauert um Gerd Strack, der am Donnerstag, 21. Mai, unerwartet an den Folgen eines Herzinfarktes verstarb. Der Defensivspieler, der 261 Mal in der Bundesliga und 39 Mal im Europapokal das Trikot mit dem Geißbock trug und bei FC-Heimspielen einen Stammplatz auf der Ehrentribüne hatte, wurde nur 64 Jahre alt.