Gegen Mainz 05 : So erlebte unser Reporter das Geisterspiel beim 1. FC Köln

So erlebte unser Reporter das Geisterspiel beim 1. FC Köln

Distanziertes Interview: Markus Gisdol, Trainer des 1. FC Köln, beantwortet die Fragen der Journalisten in ein Mikrofon am Abstandshalter. Foto: dpa/Lars Baron

Köln Zum Spiel des 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05 im Rheinenergiestadion sind nur wenige Journalisten zugelassen, dazu gehört auch unser Reporter. Ein Erfahrungsbericht.

Die Vertreter des Bundesliga-Fußballs haben mit ihrem Konzept zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs den erhofften Erfolg erzielt. Im Ausland mehr noch als hierzulande werden die Maßnahmen gefeiert, will man ihnen nacheifern. Dabei wurde vielfach darüber hinweggesehen, wie widersprüchlich manche Vorgaben sind. Immerhin fragte man sich in der französischen Sportzeitung „L’Equipe“, warum die Fußballer im Spielertunnel Abstand halten müssen, um auf dem Platz bei Eckbällen „fast aufeinanderzuklettern“.

Unverständlich ist so manches bei diesen Corona-Spielen, wie diese persönlichen Erfahrungen von Sonntagnachmittag im Rheinenergie-Stadion zeigen. Bis zum März war es üblich, dass wir Journalisten am Stadioneingang unsere Akkreditierung vorzeigten, uns einer Taschenkontrolle und Leibesvisitation unterzogen. Beim Betreten des Pressebereichs wurde nochmals auf die Pressekarte geschaut. Das war’s.

Verschlossener Presseraum

Diesmal aber gab es kein Abbiegen in den Presseraum. Der war für die insgesamt nur zehn zugelassenen schreibenden Journalisten, die ebenso vielen Fernseh- und Rundfunkreporter sowie drei Fotografen verschlossen. Der Mindestabstand sollte gewahrt bleiben. Deshalb ging es nach Kontrolle Nummer zehn sofort zum Arbeitsplatz auf der Pressetribüne. Wo sonst neun Kollegen in einer Reihe arbeiteten, durften nun je zwei Journalisten drei Meter voneinander entfernt sitzen.

„Das ist schon grotesk. Auf der Fahrt zum Stadion sah man die Menschen in den Straßen-Cafés und Lokalen ohne Atemschutz essen und trinken oder beim Spaziergehen. Und hier muss man die störenden Masken tragen, obwohl man sich ebenso an der frischen Luft aufhält“, ärgerte sich ein Spielbeobachter.

Wie in früheren Zeiten bildete auch diesmal die Pressekonferenz den Abschluss des offiziellen Teils des Spiels. Dabei sitzen die Trainer in Köln rund vier Meter weit auseinander, zwischen ihnen die FC-Pressesprecherin Lil Zercher. Diesmal reichte das nicht. Die Trainer mussten einzeln Platz nehmen und Antworten auf Fragen der zehn Journalisten geben, die diese virtuell via Laptop von der Tribüne aus stellten.