Vierjahresvertrag unterschrieben : 1. FC Köln verlängert Noah Katterbach

Köln Der 1. FC Köln hat sich seit dem Jahresanfang darum bemüht, seinen Spieler Noah Katterbach dauerhaft an sich zu binden. Nun hat der 19-jährige Linksverteidiger einen Vierjahresvertrag unterschrieben.

„Durch die Corona-Pause ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten, was für eine starke Saison Noah spielt. Er ist ein super Junge – und er ist ein Eigengewächs. Wir haben immer gesagt, dass Jungs wie Noah unsere Zukunft sind und dass wir noch mehr auf unsere Talente setzen wollen, die bei uns im Nachwuchs ausgebildet wurden. Noah ist das Paradebeispiel für diesen Weg. Es ist ein wahnsinnig starkes Signal, dass er unbedingt hier bleiben wollte. Noah hat eine riesige Verbundenheit zum Club und zur Stadt. Das war in unseren Gesprächen von Anfang an zu spüren. Deshalb freuen wir uns unheimlich, dass wir den Vertrag vorzeitig verlängern konnten“, wurde Sportchef Horst Heldt vom Verein zitiert.