1. FC Köln : Club entschädigt Fans mit ausgefallenen Optionen

Viele Dauerkarteninhaber wollen auf die Erstattung ihrer Karte verzichten. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Der 1. FC Köln erstattet seinen Fans den Kaufpreis der Karten zurück. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten - vom exklusiven T-Shirt über einem Dinner auf dem Stadion-Rasen. Außerdem können Fans ihren Club bei den Geisterspielen symbolisch unterstützen.

Wie in der Vorwoche angekündigt, bietet der 1. FC Köln seinen Karten-Kunden die Erstattung des Kaufpreises oder bei einem Verzicht verschiedene, teils ausgefallene Gegenleistungen. Außerdem bietet man den rund 25.000 Dauerkarteninhabern für die bevorstehenden Geisterspiele eine symbolische Anwesenheit im Rheinenergie-Stadion an.

Zunächst einmal aber richteten sich Vorstand und Geschäftsführung in einem seit Dienstag verschickten Brief an alle Kartenkunden, seien es nun Dauerkarten-Inhaber oder diejenigen, die für eines der letzten fünf Heimspiele bereits Karten erworben hatten.

Darin wies man nochmals auf die Aktionen hin, mit denen von Vereinsseite die Kölner Tafel, Obdachlose, Kinder in Kliniken und Senioren in Heimen unterstützen wurden und werden. „Zesamme simmer stark“ sei dabei ein gelebtes Motto.

Viele Dauerkarteninhaber wollen auf Erstattung ihrer Karte verzichten

„Viele Dauerkarteninhaber“, so heißt es in dem Schreiben, hätten bereits angekündigt, den FC in Zeiten der Corona-Krise zu unterstützen, indem sie auf eine anteilige Erstattung ihrer Karte verzichten würden.

Lesen Sie auch Ersatztorwart beim 1. FC Köln : Kein neuer Vertrag für Ersatztorwart Thomas Kessler

In diese Richtung geht nun auch die Bitte von Vorstand und Geschäftsführung: „Wir möchten dir statt einer Rückerstattung etwas anbieten, das einen besonderen Wert hat. Etwas, das dir zeigt: Auch, wenn du nicht da sein kannst – für den FC bist du immer dabei.“

Dauerkarteninhaber erhalten in diesem Fall ein nicht käufliches T-Shirt mit der Nummer 12 auf dem Rücken sowie einem nach Wunsch aufgedruckten Namen. Außerdem kann der Name auf dem Mannschaftsbus der kommenden Saison aufgedruckt werden. Auf dem Dauerkartenplatz wird ein Namensschild angebracht, und auf Wunsch kann der Name während der Geisterspiele auf einer LED-Werbebande im Stadion erscheinen.

Dinner auf dem Stadion-Rasen für Logen-Besitzer

Für Logen-Besitzer wird zudem ein Dinner auf dem Stadion-Rasen angeboten. Ein weiteres Dankeschön sind die bekannten Gips-Geißböcke mit den Unterschriften der Spieler und Trainer. Für Tageskartenkäufer werden neben T-Shirts auch spezielle Schals angeboten.

Möglich ist auch, dass man als Kartenbesitzer für den Kölner Amateurfußball spendet. Der 1. FC Köln überweist im Namen des Spenders wahlweise 11,11 Euro oder 19,48 Prozent des anteiligen Dauerkartenpreises an den Vereinsfußball in der Domstadt.

Fans können Mannschaft symbolisch mit Fanartikeln unterstützen

Schließlich wären da noch die fünf Heimbegegnungen, die ohne Zuschauer als Geisterspiele ausgetragen werden müssen. Als symbolische Unterstützung der Mannschaft können die Dauerkarteninhaber ihr Lieblings-Trikot, einen Fan-Schal oder einen anderen Glücksbringer an den 1. FC Köln schicken. Die Leihgaben werden dann auf jeweils einen Sitzplatz gelegt. So hofft man von Vereinsseite, einen oder sogar mehrere Blöcke zu dekorieren. Die Botschaft dahinter ist, dass die Fans dokumentieren, dass ein Teil von ihnen bei der Mannschaft ist.