Quarantäne geht weiter : Corona-Tests von 1. FC Köln-Profis nun doch negativ

Köln Bei den zunächst positiv auf das Coronavirus getesteten Fußball-Profis vom 1. FC Köln liegen mittlerweile negative Ergebnisse vor. Trotzdem müssen die drei Betroffenen in Quarantäne bleiben.

Die am vergangenen Freitag positiv auf Corona getesteten Profis des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sind einem Medienbericht zufolge inzwischen negativ auf das Virus getestet worden. Sie müssen aber bis zum Ablauf der vorgeschriebenen zwei Wochen bis zum kommenden Donnerstag in Quarantäne bleiben, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Sonntag berichtete.