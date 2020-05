Fußball-Bundesliga : Der FC will beim Re-Start gegen Mainz seine Erfolgsserie fortsetzen

Warten auf das kommende Heimspiel gegen Mainz zum Re-Start der Fußball-Bundesliga-Saison: Die Spieler des 1. FC Köln sind mitten in der Vorbereitung - in Corona-Zeiten natürlich möglichst auf Abstand. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Der 1. FC Köln gibt sich vor dem anstehenden Heimspiel gegen Mainz siegessicher. FC-Trainer Markus Gisdol ist zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft. Das Corona-Thema ist vor dem Re-Start der Saison dennoch nur schwer auszublenden.

In Zeiten von Corona ist viel von möglichen Veränderungen für die Zeit nach der Pandemie die Rede. Besser soll es werden, gemeinschaftlicher, friedlicher und zugewandter. Als der Bundesliga-Trainer Heiko Herrlich sich nun das Einkaufen von Handcreme und Zahnpasta selbst anzeigte und zur Strafe seinen FC Augsburg im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nicht von der Bank aus betreuen wird, tat sich die Möglichkeit auf, gleich zum Re-Start der Fußball-Bundesliga am Wochenende das Thema „Menschlichkeit“ in den Fokus zu rücken. Auch für Markus Gisdol: „Ein Stück Menschlichkeit muss dabei sein“, appellierte der Trainer des 1. FC Köln vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05 und dem Duell mit Ex-Coach Achim Beierlorzer.