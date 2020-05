Fußball-Bundesliga : Spieltage 27 bis 29 des 1. FC Köln stehen fest

Köln Die Deutsche Fußball Liga hat die Spieltage 27 bis 29 des 1. FC Köln terminiert. Das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf findet am 24. Mai statt.

Der FC bestreitet sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (27. Spieltag) am Sonntag, 24. Mai, um 18 Uhr. Die Partie gegen RB Leipzig findet am Pfingstmontag, 1. Juni, um 20.30 Uhr, im Rheinenergiestadion statt. Zwischen diesen beiden Heimpartien treten die Geißböcke am Mittwoch, 27. Mai, 20.30 Uhr bei der TSG 1899 Hoffenheim an.