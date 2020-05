Vertrag bis 2023 : 1. FC Köln bindet Nachwuchstalent Robert Voloder langfristig

Köln Der 1. FC Köln plant langfristig mit Talent Robert Voloder. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger und Kapitän der aktuellen U19-Mannschaft hat einen Vertrag bis 30. Juni 2023 mit einer Option für ein weiteres Jahr unterschrieben.

„Robert passt genau in unser Anforderungsprofil: Er ist sehr spielstark, hat einen guten linken Fuß und wir erleben ihn in jedem Training sehr lernwillig. Damit ist er ein Spieler mit einer herausragenden Perspektive. Wir freuen uns, dass er den Sprung in den Profifußball bei uns schaffen will und werden ihn auf diesem Weg begleiten“, sagte Markus Gisdol.