Rückkehr für drei FC-Akteure : 1. FC Köln hofft in Hoffenheim auf den Gast-Vorteil

Anreise am Spieltag

Eine ungewöhnliche Spielvorbereitung wählten die Kölner für das Gastspiel in Hoffenheim. Erst am Mittwochvormittag macht sich der Mannschaftsbus auf den Weg zum abendlichen Spiel gen Süden. Normalerweise reist Markus Gisdol mit seinen Spielern tags zuvor an. Doch die Corona-Pandemie sorgt für den Wechsel.

Am Dienstag mussten sich Spieler, Trainer und die Personen aus dem nahen Umfeld der Mannschaft einem weiteren Corona-Test unterziehen. Die Ergebnisse müssen der Deutschen Fußball Liga bis 10 Uhr am Mittwoch vorgelegt werden. Danach gibt Markus Gisdol seinen 20er-Kader bekannt, mit dem es in Richtung Kraichgau geht. Dort wird in einem Hotel zu Mittag gegessen, bevor die Mannschaft sich auf das Spiel vorbereitet. jsc