1:3-Niederlage : 1. FC Köln verliert wildes Spiel in Hoffenheim

Köln Zwei Platzverweise, vier Tore und ein verschossener Elfmeter: Der 1. FC Köln und die TSG Hoffenheim lieferten sich am Mittwochabend ein wildes Spiel. Am Ende verlor das Team von Markus Gisdol mit 1:3.

Die Geisterspielbilanz des 1. FC Köln bleibt im roten Bereich. Auch beim vierten Auftritt ohne Zuschauer blieb der Fußball-Bundesligist sieglos. Nach dem extrem unglücklichen 1:3 (0:1) am Mittwochabend bei der TSG 1899 Hoffenheim haben die Geißböcke zudem die Gewissheit, dass es für sie in den restlichen sechs Saisonspielen einzig und allein noch um den Klassenerhalt geht.

FC-Trainer Markus Gisdol überraschte bei der Rückkehr an eine erste Wirkungsstätte als Bundesliga-Trainer mit drei personellen Veränderungen. Der 50-Jährige ließ erstmals in seiner FC-Amtszeit Kapitän Jonas Hector auf der Bank. Sicherlich nicht das Geschenk, das der Nationalspieler sich an seinem 30. Geburtstag gewünscht hatte. „Jonas ist nicht bei 100 Prozent. Wir haben vor dem Spiel miteinander gesprochen und gemeinsam entschieden, dass ein Einsatz von Beginn an keinen Sinn macht“, erklärte Gisdol die unerwartete, aber durchaus nachvollziehbare Maßnahme.