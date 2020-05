Das „stillste Rheinderby aller Zeiten“ : 1. FC Köln gleicht in letzten Minuten gegen Düsseldorf aus

Köln „Wir sind nach dem 0:2 nicht weggekippt, sondern stabil geblieben“, resümiert Trainer Markus Gisdol das Unentschieden, das der 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf erzielte.

„Der Heimvorteil, der mit den eigenen Fans und deren Unterstützung zusammenhängt, geht ein wenig verloren. Vielleicht braucht es noch etwas Zeit, um Ideen zu entwickeln, wie man den Heimvorteil ohne Zuschauer besser für sich nutzen kann.“ FC-Sportchef Horst Heldt hatte im Vorfeld des Derbys schon so eine Ahnung. Das Thema der fehlenden Fans ist eines, das die Geißböcke offensichtlich stärker tangiert als andere Clubs. Bis zur 88. Minute litt der einsame Gastgeber unter dem Adrenalin-Entzug durch die Zuschauer. Es brauchte einen Anthony Modeste und die Wiederbelebung seiner emotionalen Spielweise, um das ganze Team wie einst beim Ritt nach Europa entscheidend anzustecken. Das Kopfballtor des eingewechselten Franzosen zum 1:2 (88.) löste alle Geisterspiel-Blockaden und setzte die Kräfte frei, an die Heldt mit seinen Ideen wohl gedacht haben mag. „Man konnte sofort sehen, dass Tony noch etwas bewegen wollte“, lobte Markus Gisdol den aufs Abstellgleis geratenen Torjäger. Der FC-Trainer verstärkte nach dem Anschluss die Wucht im Sturmzentrum mit Simon Terodde weiter und entfachte mit seinem Mut noch mehr Feuer. Joker Dominick Drexler stach drei Minuten nach Modestes Tor mit seiner zweiten perfekten Flanke erneut in den Düsseldorfer Strafraum. Jhon Cordoba traf per Kopf zu seinem elften Saisontor und dem nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich. „Letzte Woche gegen Mainz hat sich das 2:2 nach 2:0-Führung wie eine Niederlage angefühlt, diesmal ist es eher ein 2:2-Sieg“, freute sich FC-Torwart Timo Horn über den wichtigen Punkt.