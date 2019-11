Diskussion im Betriebsausschuss : Wasser in Bornheim wird teurer

An den Wasseruhren wird der Verbrauch gezählt. Ab 2020 steigt der Preis in Bornheim auf 1,89 Euro pro Kubikmeter (1,77 Euro Grundpreis zuzüglich Mehrwertsteuer). Foto: picture alliance / dpa/Jens Büttner

Bornheim Mit Beginn des neuen Jahres werden Bornheimer mehr für ihr Trink- und Brauchwasser zahlen müssen. Der Betriebsausschuss hat nun die geplante Preiserhöhung beschlossen.

Die Ausgangslage

Die Härte zum Zeitpunkt der Probennahme ist laut Spieß vom Pumpenbetrieb und von der Anströmung des Wasserwerkes abhängig. So ergäben sich unterschiedliche Messewerte. „Die Ergebnisse schwanken zwischen 13 und 15 Grad dH“, so Spieß. Lägen „ungünstige“ Betriebszustände gleichzeitig vor, könnten auch Werte von 16 Grad dH gemessen werden.

Das Bornheimer Wasser ist den Angaben der Stadt zufolge (siehe Grafik) mittelhart. Auffällig sind die starken Schwankungen beim Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel (WBV). Wie Verbandsingenieur Axel Spieß auf Anfrage des General-Anzeigers sagte, betriebe der WBV sechs Brunnen, die nicht immer gleichzeitig in Betrieb seien. „Die häufiger in Betrieb befindlichen Brunnen, welche näher zum Rhein liegen, haben eine etwas geringere Härte als die mehr landseitig gelegenen Brunnen“, so Spieß. Unterschiedliche Härte sei auf unterschiedliche Herkunft des Grundwassers und Durchströmung von Schichten im Boden zurückzuführen.

Die Diskussion

Wie angekündigt, hatte Harald Stadler (SPD) zur Ausschusssitzung einen Antrag vorgelegt, um die Umstellung auf 50:50 und die Preiserhöhung zu stoppen. Sein Beweggrund war das Geld. Schließlich muss die Stadt nicht nur mehr für das Wasser bezahlen. Ebenso wird die zweifache Umstellung fachlich begleitet, um Korrosion vorzubeugen. Das alles kostet knapp 350.000 Euro, die laut Stadler zu 100 Prozent an die Bürger weitergegeben werden. Für ihn steht die Summe indes in keinem Verhältnis zu den Veränderungen bei der Wasserhärte. Überdies sage der Härtegrad nichts über die Qualität eines Wassers aus. Menschen gäben viel Geld für (hartes) Mineralwasser aus, so Stadler.

Alexander Kreckel (FDP) und Stefan Montenarh (UWG) schlossen sich der SPD an und lehnten die Preiserhöhung ab. Joachim Wolf (Grüne) war für die Erhöhung, ebenso wie Bernd Marx (CDU). Letzterer war verwundert über die von der Stadt dargelegte Entwicklung der Härtegrade (siehe Grafik). Er schloss daraus, dass man eigentlich noch mehr WTV-Wasser ordern müsste. Das sei aber Aufgabe des nächsten Rats nach der Kommunalwahl, so Marx. Mit Blick auf den Gesundheitsaspekt konterte er in Richtung Stadler, dass jeder Grad Wasserhärte für Menschen mit Hautkrankheiten gravierende Auswirkungen hätte. Dies habe die CDU in einem Gespräch mit einem Hautarzt erfahren. Bürgermeister Wolfgang Henseler gab zu bedenken, dass die dargestellten Härtegrade nur Momentaufnahmen der gemittelten Messungen seien.